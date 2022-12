Quels sont les prénoms les plus donnés à Brest en 2022 ?

En 2022, ce sont 3 989 petits Brestois et petites Brestoises qui sont nés dans maternités de la commune, selon les chiffres communiqués par la mairie de Brest jeudi 29 décembre. C'est un peu moins qu'en 2021 où 4 033 naissances avaient été enregistrées. Particularité, il y a eu plus de naissances de garçons (51,58%) que de filles (48,42%).

Du côté des prénoms, pas de grands changements par rapport à 2021 côté petits garçons puisque 37 d'entre eux ont été appelés Arthur. Suivent Gabriel (donné 33 fois), Malo et Raphaël (32 fois chacun), Jules, Louis, Théo (23 fois). Le top cinq est complété par Hugo et Naël. En 2021, la tendance était similaire.

Romy et Alba chez les petites filles

Chez les filles en revanche Romy et Alba font une entrée fracassante tout en haut du podium (ces prénoms ont été donnés 24 fois chacun). Suivent Alice, Ambre, Jade et Louise (19 fois), Rose a été donné 18 fois. Agathe et Chloé 15 fois. Anna, Emma, Joséphine, Nina et Yuna ont été donnés 14 fois chacun. Emma était en tête en 2021.

Parmi les autres chiffres donnés par la mairie de Brest, ceux des mariages. Il y en a ey 335 en 2022 contre 321 en 2021 ; ceux des Pacs (721 contre 726). Plus triste, les chiffres des décès avec 2 703 morts enregistrés en 2022 dont 1 173 résidents brestois.