Quels sont les prénoms les plus donnés à Laval en 2019 ?

Mohamed, Agathe, Raphaël font partie des prénoms les plus donnés à Laval en 2019. Une année durant laquelle 908 personnes sont décédées et plus de mille sont nées.

Laval, France

La mairie de Laval a communiqué ce mercredi un certain nombre de statistiques concernant l'État Civil.

Les prénoms les plus donnés en 2019 sont :

Pour les garçons : Raphaël (18), Jules (12), Mohamed (11)

Pour les filles : Louise (10), Ambre et Inès (9), Agathe, Alice et Jade (8).

Au rayon des prénoms les plus "originaux" donnés dans la ville la plus peuplée de la Mayenne : Alexandre-Wyatt, Éna-Lee, Jahmil-Jayden, Judarvie-Emmanuel, Kyman-Tayron, Paulette-Josiane, Youssrhâ-Rivony.

Trois mariages homosexuels

Par ailleurs, 139 mariages ont été célébrés l'an dernier, soit une légère baisse par rapport à 2018 (145). Trois mariages concernent des personnes de même sexe. Le nombre est en légère baisse par rapport à 2018 (145 unions). C'est au mois de juin que les Lavallois se sont le plus mariés avec 26 célébrations. L'âge des époux au moment de leur mariage est de plus en plus tardif : seulement 11% des époux ont moins de 25 ans, 66% ont entre 25 et 45 ans, et 23% plus de 45 ans.

Diminution des naissances, hausse des décès

En 2019, il y a eu 51 naissances de moins par rapport à l'année précédente, au nombre de 1.194 (580 filles et 614 garçons). L'an dernier il y a eu dans le même temps 908 décès à Laval (436 Lavallois et 472 non Lavallois).