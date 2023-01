Quels sont les prénoms les plus donnés aux enfants nés à Quimper en 2022 ?

Raphaël, Rafaël ou Raphael étaient déjà les prénoms les plus donnés en 2021 aux enfants nés à Quimper dans le Finistère avec 23 inscriptions dans les états civils des différentes communes où vivent les parents. Et en 2022, la tendance s'est accentuée avec 29 garçons nommés avec les différentes orthographes du prénom. Pour les filles, c'est Louise au premier rang, avec 21 petites filles en 2022, une de moins qu'en 2021. Au deuxième rang du palmares des prénoms pour les garçons, on trouve 23 Ayden en 2022, écrits également Hayden ,Aïden ou Eden. Pour les filles, c'est Ambre avec 19 petites filles.

2419 naissances

2419 bébés sont nés à Quimper en 2022, soit un peu moins qu'en 2021 (une baisse de 2,66%). On compte 1239 garçons et 1180 filles.