Quels sont les prénoms les plus donnés dans la Loire et la Haute-Loire en 2018 ?

Gabriel et Emma sont les prénoms les plus donnés en France l'an dernier. Ils caracolent en tête pour la troisième année consécutive selon l'Insee. Dans nos départements, c'est (un peu) différent .

Gabriel et Emma sont toujours les prénoms les plus donnés en France. Et c'est le cas depuis trois ans maintenant. L'Insee, l'institut national de la statistique publie les prénoms les plus donnés en 2018 ce mardi. Et il y a déjà eu un effet coupe du monde ! 1.211 nouveaux-nés ont été nommés Kylian l'an dernier, comme la star de l'équipe de France de football Kylian M'Bappé.

Aya, Kylian, et Jade ont le vent en poupe

Il y a eu également 1.169 Aya, comme la chanteuse à succès Aya Nakamura. En tête du classement, ça ne bouge pas beaucoup, chez les garçons, derrière les plus de 4.000 Gabriel, Raphaël et Léo prennent les deuxième et troisième place. Louis tombe à la 4e place, et c'est pareil chez les filles, Louise est déclassée à la troisième place, remplacée par Jade.

Dans la Loire et la Haute-Loire

L'examen des statistiques de l'Insee fait apparaître quelques différences par rapport à la tendance nationale. Voici les prénoms les plus donnés par département, avec beaucoup d'ex-æquo notamment pour les filles en Haute-Loire :

Dans la Loire, pour les garçons :

Louis Léo Lucas Maël Adam

Dans la Loire pour les filles :

Emma Jade Chloé Louise Léna et Romane

En Haute-Loire pour les garçons :

Léo Axel, Louis et Lucas Léon Baptiste Adrien, Evan, Gabin Gabriel et Jules

En Haute-Loire pour les filles :