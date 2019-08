Quels sont les prénoms les plus donnés en 2018 en Franche-Comté ?

Louis, Louise, Emma, Jules, Gabriel... en 2018, les parents ont privilégié des prénoms classiques pour leurs enfants dans l'ancienne région Franche-Comté. Mais en fonction des départements le prénom le plus donné varie. Découvrez le top 5 par département !

Dans les maternités de Franche-Comté, Louis et Emma sont les prénoms qui ont été le plus donné en 2018 (Illustration)

Franche-Comté, France

L'Insee a publié son classement des prénoms donnés aux enfants nés en 2019. Dans l'ancienne région Franche-Comté, Louis et Emma sont les prénoms qui ont été le plus souvent choisis par les parents, avec respectivement 95 et 75 bébés qui portent ce nom.

Au niveau national, c'est Gabriel, Raphaël et Léo qui sont sur le podium chez les garçons, Louis n'arrive qu'en quatrième position. Chez les filles, la région Franche Comté est conforme à la moyenne nationale, puisqu'Emma arrive en tête, suivi de Jade et Louise.

Découvrez quels sont les 5 prénoms qui ont été le plus donnés aux bébés en 2018, département par département, grâce à nos graphiques.

Adam et Jade dans le Territoire de Belfort

Dans le Territoire de Belfort, Adam, Mohamed et Arthur sont les trois prénoms les plus donnés pour les garçons ; Jade, Lina et Rose pour les filles en 2018.

Louise et Louis dans le Doubs

Louise pour les filles, Louis pour les garçons, dans le Doubs en 2018 les parents ont privilégié un prénom classique. Gabriel, Maël, Emma et, moins commun, Milal font aussi partie des prénoms plébiscités.

Emma et Jules en Haute-Saône

En Haute-Saône le prénom le plus donné pour les petites filles est Emma, suivi de Lilou et Agathe. Pour les garçons, il s'agit de Jules, Louis et Tom.

Gabriel et Jade dans le Jura

Dans le Jura, Jules, Gabriel et Léo sont sur le podium des prénoms les plus donnés pour les garçons, Jade, Emma et Alice pour les filles.