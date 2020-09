Quels sont les prénoms les plus donnés en Bretagne ?

Gwen, Mona, Maïwenn, Enora, Alwena, Aziliz, Maël, Malo... Voici de très jolis prénoms bretons ! Mais ils ne figurent pas en tête du palmarès des prénoms les plus donnés en Bretagne en 2019 ! Selon l'INSEE, les parents bretons ont donné leur préférence à Jade pour 203 petites filles et Arthur pour 247 petits garçons.

Jade est aussi le prénom le plus donné en Normandie, dans les Hauts de France et en Bourgogne France-Comté, alors que les autres régions optent pour Louise, Emma, Lina et Ghjulia (en Corse). Les Bretons se distinguent avec Arthur, car les autres régions lui préfèrent Léo, Gabriel, Raphaël, Jules, Adam et Baptiste (en Corse).

Selon l'INSEE, les prénoms les plus donnés en France sont Emma, Jade, Louise, Gabriel, Léo et Raphaël.