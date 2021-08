Quels sont les prénoms les plus donnés en Moselle depuis dix ans ?

L'Insee dévoile le top des prénoms les plus donnés en France. Pour 2020, la Moselle n'a pas fait exception et a suivi la tendance nationale. Retour sur le choix des parents en matière de prénoms depuis dix ans dans notre département.

L'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee) vient de publier son étude sur les prénoms les plus donnés en France en 2020. L'occasion de faire un petit focus sur l'évolution du choix des prénoms ces dix dernières années dans notre département, qui, pour les filles, diffère peu du choix au niveau du Grand-Est.

Fin de la suprématie des Emma

Si pendant huit ans, Mosellans et Mosellanes ont préféré le prénom Emma pour leurs enfants, la fin du règne de ce prénom germanique signifiant "maison" ou hébraïque signifiant "dieu est avec nous", semble bel et bien amorcé. Déjà en 2019, les parents préféraient à Emma le prénom Louise pour leurs nouveau-nées. Et pour le cru 2020 c'est le prénom Jade qui a été le plus plébiscité. D'origine espagnole, il signifie "entrailles". Et alors que les parents vosgiens suivent la Moselle avec Jade, en Meurthe-et-Moselle Emma continue son sacre et en Meuse c'est Louise qui a le plus la cote.

Bataille entre les Gabriel et les Léo

Entre le prénom hébraïque et le prénom latin, c'est le latin qui semble dominer le match. Après une première percée en 2015, Léo s'impose depuis deux ans comme le prénom le plus donné en Moselle. Mais contrairement aux prénoms féminins, ceux choisis pour les petits garçons depuis dix ans sont plus diversifiés. Au début des années 2010 c'était le prénom Nathan, "cadeau" en hébreu, qui était le favori des Mosellans. S'en était suivi une alternance entre les Louis, les Jules, les Léo et les Gabriel.

Cette fois pour les garçons, ce sont les parents de Meurthe-et-Moselle qui suivent les Mosellans avec Léo. Dans les Vosges et dans la Meuse, c'est un autre prénom latin, Jules, qui est le chouchou.