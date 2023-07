Quels sont les prénoms les plus donnés l'an dernier dans le Gard ?

Tous les parents sont passés par là : le délicat choix, si crucial, que l'on donne à son futur bébé ! Des jours et des jours souvent de négociation, réflexion.. jusqu'à tomber d'accord. Alors, chaque année, le palmarès des prénoms les plus donnés est publié par l'INSEE. En 2022, pour le Gard, il s'agit d'Alba pour les filles et Jules pour les garçons.

En France, Jade et Louise arrivent en tête (3420 pour Jade, 3412 pour Louise), devant Ambre en 3e position. A noter la percée d'Alba, qui arrive en 4e position.

Pour les garçons, toujours pour la France : Gabriel (4889), Léo (4078) et Raphaël (3798). C'est le même podium qu'en 2021.