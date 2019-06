Quels sont vos droits ? Des consultations juridiques gratuites à Dijon

Comprendre et savoir ce que dit la loi n'est pas simple, et pourtant cela concerne notre vie quotidienne. Nous n'avons pas forcément les moyens de payer un avocat ou juste besoin d'indications : le barreau de Dijon organise des consultations gratuites, comme ce samedi à l'hôtel de ville.

Droit immobilier, droit de la famille, de succession ou encore du travail ... Souvent on s'y perd ! Mais vous avez le droit de comprendre. Et bien à Dijon c'est le cas, ce samedi avait lieu la dixième édition des consultations juridiques gratuites à la mairie de Dijon. C'est une fois par an : quarante avocats bénévoles se réunissent dans des boxes par domaine, pour répondre aux questions des citoyens. D'autres consultations ont lieu le reste de l'année.

Être avocat : une mission de service publique

Oui, des avocats passent leur samedi matin à répondre à des questions gratuitement. C'est normal pour Dominique Clément, bâtonnière de l'ordre des avocats de Dijon : "les avocats travaillent pour donner leur vie mais ils ont aussi une mission de service publique. lorsque l'on a un problème de droit le premier réflexe c'est d'aller voir son avocat. Donc on veut aussi montrer aux gens que les avocats sont présents pour les aider dans leur vie quotidienne."

Cet acte bénévole rend service aux citoyens, mais également aux jeunes avocats afin de se créer un réseau et de rencontrer de futurs clients.

"Le fait que ce soit un avocat qui le confirme, ça me rassure" - Une dame sortant de consultation

Le box "droit des familles" a reçu de nombreuses visites ce samedi © Radio France - Sophie Allemand

Nous avons assisté à une consultation dans le box "droit immobilier". Une dame s'inquiète, elle craint l'expulsion car son propriétaire revend son logement : elle n'a rien reçu, à part deux visites. L'avocat vérifie le texte de loi concerné sur son téléphone et se montre rassurant : "Si il n'a pas envoyé le courrier recommandé il ne peut pas vendre le bien. Et dans tous les cas, le bail se poursuit même si le bien est vendu. Vous n'avez rien à faire." Elle en ressort rassurée, "oui car on voit et lit pleins de choses donc je m'en douter, mais le fait que ce soit un avocat qui le confirme, ça me rassure."

De plus en plus de gens viennent consulter un avocat à type préventif comme cette dame : seul un juriste peut répondre précisément à ces questions. Certaines associations agrées peuvent donner des conseils.

Des consultations gratuites ont lieu toute l'année dans le département, sur rendez-vous, retrouvez les informations ici, sur le site du barreau de Dijon.