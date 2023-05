Querelle de clocher entre Cabrières et Collias autour d'un festival de musique électronique

D'un côté, Collias, un village gardois de 1.200 habitants au bord du Gardon. De l'autre, Cabrières, 1.800 habitants. Sept kilomètres les séparent. Au milieu, la garrigue. Et c'est là que l'association héraultaise EFFKT a organisé le week-end de l'Ascension le festival Son Libre, qui a réuni environ 6.500 fans de musique électro. Le site se trouve sur la commune de Collias, mais à plus de cinq kilomètres du centre. Et quand les murs d'enceintes crachent leurs rythmes, ce sont les habitants de la commune de Cabrières dont les premières maisons se trouvent à moins d'un kilomètre qui en font les frais. "Les vitres de ma maison ont vibré, je n'ai pas dormi pendant deux nuits. Je doute que les niveaux sonores aient été respectés" précise Olivier, l'un des habitants. Faux, lui rétorque Rudolph, l'un des organisateurs. "Les deux premiers soirs, nous avons atteint 99 décibels et le samedi soir, 102 décibels, soit la limite autorisée".

Le maire de Cabrières en veut à son homologue de Collias

À Cabrières, un collectif de citoyens vient de se créer pour dire non à cet évènement. Une pétition en ligne a été lancée. Le maire de la commune, Gilles Gadille, ne comprend pas comment la préfecture et le maire de Collias ont pu autoriser un tel festival. "C'est un site boisé et protégé avec des oiseaux en pleine période de nidification. Il y avait également risque d'incendie. Et si cela avait brûlé, c'est ma commune qui aurait été touchée. Le maire de Collias met en danger Cabrières" peste-t-il. À Collias, Numa Noel, deuxième adjoint de la commune se défend. "Nous avons donné un avis favorable après la réunion de sécurité réunissant, les gendarmes, les pompiers et les services de l'Etat. Tout s'est bien passé. Les organisateurs ont tout nettoyé avant de partir" conclut-il. Un site qu'ils ont quitté ce mercredi après-midi après avoir tout rangé et nettoyé.