Quête connectée : il est désormais possible de payer par carte dans de nombreuses églises du Calvados

Au moment de la quête, lors de la messe ce dimanche 13 août, certains fouillent dans leur portefeuille à la recherche de quelques pièces. Tandis que d'autres attendant sagement, carte bleue en main. À l'église Saint-François d'Hérouville-Saint-Clair, il est possible de faire un don par carte bancaire depuis plusieurs mois. "Et cela a un franc succès", assure le Père Laurent Berthout. "Surtout dans les églises de Caen, Bayeux, Douvres-la-Délivrande, Lisieux, ou encore Cabourg. On a remarqué que les gens qui viennent de Paris pour le week-end ou les vacances ne paient que par carte. Même chose durant les mariages", poursuit le délégué épiscopal chargé de la communication au Diocèse de Bayeux-Lisieux.

Innover et s'adapter

Dans les commerces, sur le marché, à la pompe à essence, chez le médecin... La carte bleue est devenue monnaie courante. Face à ce constat, l'Eglise a dû innover et s'adapter, pour ne pas voir les dons diminuer. "Aujourd'hui, on voit bien que tout le monde utilise la carte bancaire pour tous les achats. Et certains réclamaient la mise en place d'un TPE pour la quête. Il fallait qu'on s'adapte pour ne pas voir les dons baisser. Le diocèse a donc d'abord investi dans ce dispositif pour des églises pilotes, puis différentes paroisses ont suivi", explique le Père Berthout*.* L'église concernée reçoit tous les mois l'argent de la quête, de la part de la société qui gère le terminal de paiement.

Une baisse du don moyen

Les dons faits durant la quête permettent d'entretenir les églises, de financer les frais quotidiens de fonctionnement de la paroisse, mais ils sont également distribués aux associations qui viennent en aide aux plus pauvres. "Ces dons sont indispensables", insiste le Père Laurent Berthout. Il avait d'ailleurs constaté une baisse du don moyen. "Auparavant, certains profitaient de la quête pour se vider les poches et donner de petites pièces. On a remarqué que le don moyen avait baissé. Désormais, avec le TPE, chacun peut choisir son montant, de 2 à 50 €, mais le don est très souvent plus élevé qu'en espèces", poursuit-il. Selon lui, dans cinq ans, les dons à la quête se feront essentiellement par carte bleue, dans toutes les églises de France.