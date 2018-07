Quetigny, France

Des tomates cerise, bientôt des courgettes ou des aubergines, des salades frisées, voilà ce que l'on peut cueillir sur le parvis de l'hôtel de ville à Quetigny. Pour la deuxième année consécutive, le service des Espaces verts a installé des bacs avec de nombreux légumes de saison.

David Richard, le responsable du service des espaces verts à Quetigny devant le potager en libre-service sur le parvis de la mairie. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un potager en libre-service

Le principe c'est que les habitants peuvent venir faire leur marché, puisque c'est un potager en libre-service. Une idée qui séduit Anne, une quetignoise qui passe très souvent devant la mairie.

Une idée qui séduit Anne, une quetignoise. Copier

Rendre les habitants davantage acteurs des espaces publics, c'est le credo de David Richard, le responsable du service des espaces verts à Quetigny. "Même en ville on peut se réapproprier ces espaces publics, ça peut se faire sur les toits on l'a déjà vu mais ici aussi sur un parvis, qui est pourtant très minéral. C'est un peu l'enjeu de demain, de rendre les gens plus acteurs de ces espaces. C'est possible et on peut faire des choses intéressantes et originales."