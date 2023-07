Qui a volé dans la caisse des parents d'élèves de Négreville ?

"C'est inadmissible", "écœurant", "rageant". A la sortie de l'école Camille de Mareuil de Négreville, près de Bricquebec-en-Cotentin, l'affaire fait réagir. Lors de la kermesse de l'école le 30 juin dernier, sous la pluie battante, l'association de parents d'élèves a tenu une buvette et un stand de saucisses-frites. Sauf qu'une partie de la somme récoltée a été dérobée. Finalement une plainte a été déposée en gendarmerie de Valognes le 4 juillet.

"C'est le lendemain de la kermesse, quand le trésorier a ouvert la caisse du bar, qu'il s'est rendu compte qu'il manquait de l'argent. Quand on faisait le ratio entre ce qui a été vendu et les fûts de bière, on ne retombait pas sur nos pieds", explique la présidente de l'association, Isabelle Sanchez. La somme serait d'environ 200 euros. "C'est le geste, par rapport aux enfants", note une maman à la sortie de l'école.

"C'est l'argent des enfants"

Fête médiévale, vente de chocolats pour Pâques, de sapins pour Noël, de viennoiseries tout au long de l'année. Ces animations, elles sont faites bénévolement par les huit membres actifs de l'association. Le but de l'APE, "c'est de porter des projets. C'est l'argent des enfants en quelque sorte. C'est toujours des sous économisés par les parents", confie la présidente. Océane est membre de l'association. Elle a fait des sandwiches pour la kermesse. "Je suis en colère, déçue. C'est pour les sorties scolaires, en bus, le cinéma, les activités... Si l'APE n'était pas là, ce serait aux parents de payer". "On se donne toute l'année, bénévolement, avec des boulots à côté", ajoute Isabelle Sanchez, en espérant que l'auteur du larcin rende l'argent. "C'est tout ce qui compte pour nous", explique-t-elle.

L'appel a été relayé sur plusieurs canaux : la messagerie de l'école, celle du village Panneaupocket, mais aussi la page Facebook de l'association de parents d'élèves. Une association qui ne désespère pas de trouver l'auteur du larcin. En 2022, l'intégralité de la cagnotte a permis de financer le voyage scolaire des quelques 90 élèves au zoo de Jurques, dans le Calvados.