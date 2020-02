Qui est Jérôme Filippini, le nouveau préfet de l'Eure ?

Eure, France

Pas encore de feuille de route pour le nouveau préfet qui se donne un peu de temps pour rencontrer tous les acteurs du département mais "c'est un honneur et une fierté d'être nommé dans un département comme l'Eure" déclare Jérôme Filippini : "j'ai la _vision positive de la Normandie_, j'aime bien Eure en Normandie, on le situe et j'ai découvert qu'il y avait une partie littorale maritime, c'est important". Les 7 kilomètres de littoral dans l'embouchure de la Seine ne sont pas pour déplaire à celui qui a des ascendances en Corse et dans les Alpes maritimes par son père et en Charente Maritime et en Ariège par sa mère et qui a épousé une Bretonne.

Je connais Giverny, le Bec-Hellouin et Pont-Audemer, tout le reste, je vais le découvrir"

Jérôme Filippini conçoit son rôle de préfet comme un ambassadeur de l'Eure vis à vis du monde extérieur.

Servir l'État en étant à l'écoute

Une mère institutrice et un père médecin ont transmis à Jérôme Filippini des valeurs : "servir les autres, la culture de l'effort, le respect d'autrui et la volonté de faire plus de bien que de mal" énumère celui qui dit être "un enfant de la République"

Jérôme Filippini explique sa valeur de "volonté d efaire plus de bien que de mal" Copier

Parmi les dossiers qui tiennent à cœur de Jérôme Filippini, l'environnement ou "comment concilier la vie et l'activité économique avec la transition écologique et solidaire", l'agriculture pour "trouver les bonnes formules pour vivre ensemble, car on ne peut pas imaginer que demain, défendre l'environnement, c'est voir disparaître les agriculteurs" et la culture.

Monsieur le Préfet est polyglotte, il parle anglais, italien et russe. Il est aussi fan de rugby "en spectateur" sourit-il et"de course à pied à titre plus personnel". Un amateur de sport en général "je ne suis pas un monomaniaque du rugby, même si, après ces deux derniers matchs du XV de France, on a plus le moral qu'avant". Pas le temps de s'attarder, Jérôme Filippini se remet au travail et enchaîne un nouveau rendez-vous. Pour transformer l'essai ?

La bio express de Jérôme Filippini