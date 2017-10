Qui est le mystérieux donateur de la Bernerie-en-Retz ?

La commune de la Bernerie-en-Retz près de Pornic, s'est réveillée avec une bonne nouvelle : un généreux donateur, âgé de 88 ans, veuf et sans descendance lui fait don de 1 million 200 000 euros, l'équivalent du quart du budget de la commune.

L'homme a beau vouloir rester discret, il fait beaucoup parler de lui.

Ce généreux donateur est toujours en vie. A en croire l'agent immobilier qui a pignon sur rue dans la station balnéaire c'est un ancien Parisien. Il habite la Bernerie-en-Retz depuis un an à peine; une grande maison "payée cash" avec une particularité : un sous-sol pour garer les voitures de collection et y installer la cave. Le monsieur est donc collectionneur et amateur de bons vins.

Il a un temps séjourné à l'hôtel de Nantes sur l'artère principale de la ville afin de trouver la maison de ses rêves.

L'hôtel de Nantes où a séjourné le mystérieux donateur. © Radio France - Pascale Boucherie

Ce généreux donateur, âgé de 88 ans, veuf et sans descendance aurait d'abord cherché à acheter des biens immobiliers pour en faire bénéficier la commune, mais ce projet là n'a pas abouti.

Avec cette donation à 1 million 200 euros, la mairie de la Bernerie-en-Retz prévoit de financer sans emprunt un projet de longue date : un bâtiment qui servirait notamment pour le péri-scolaire.

A la Bernerie-en-Retz le généreux donateur est sur (presque) toutes les langues. Copier