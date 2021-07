Qui est Damien de Ricard, le premier prêtre ordonné dans les Pyrénées-Orientales depuis huit ans ?

Devenir prêtre en 2021 ? L'engagement peut paraître fou, Damien de Ricard en a bien conscience. Le jeune abbé, ordonné fin juin à la cathédrale de Perpignan, est le premier a embrasser ce sacerdocedepuis huit ans dans le diocèse.

Pourtant "les prêtres remplissent un rôle essentiel dans la société", estime l'ancien juriste, qui a aussi été photographe sportif. "D'autant plus aujourd'hui après deux années de crise sanitaire marquées par l'isolement", poursuit le jeune abbé, _"les gens ont peur d'aimer et de montrer qui ils sont. Or, la mission de prêtre c'est justement d'aider les gens à se rendre compte qu'ils sont capables d'aimer et de passer une journée sans se disputer"_.

Né dans une famille catholique, il a longtemps voulu fonder la sienne. Jusqu'au jour où sa vocation de prêtre est devenue évidente... Dans son entourage, personne n'a été surpris. "J'ai un ami athée, qui n'est pas baptisé. Quand je lui est annoncé que j'entrais au séminaire, il m'a répondu : "Enfin, tu t'es décidé !"", raconte très ému le quadragénaire en soutane.

"Pas besoin d'être catho pour créer du lien"

Mais pour servir sa vocation, le jeune prêtre n'a pas choisi le diocèse de France le plus dynamique. Le dimanche, les rangs de la cathédrale sont clairsemés et les fidèles vieillissants. "Les familles, les jeunes pros et les étudiants quittent facilement les Pyrénées-Orientales pour trouver du travail ou se former dans l'une des grandes villes à proximité, comme Toulouse ou Montpellier", décrypte celui qui a justement étudié au séminaire de Toulouse. Or, "la vitalité de cette jeunesse manque aux paroisses", poursuit Damien de Ricard.

Il n'empêche, la nouvelle force vive du diocèse a une idée pour revitaliser les paroisses : fonder des patronages. Il s'agit de communautés intergénérationnelles, qui s'adressent à tous, baptisés ou non, "car il n'y pas besoin d'être catholique pour créer du lien". Ces lieux de vie offrent des services concrets : cours de français, activités de loisir, aide aux devoirs... L'objectif est de permettre à chacun de "découvrir ses talents" et de se prouver à soi-même "que l'on est capable de faire quelque chose de bien", précise l'abbé. "Typiquement, quand un enfant de huit ans fait un gâteau pour la première fois de sa vie et qu'il le distribue aux personnes présentes, avec son cœur... Il rentre chez lui, il est heureux", argumente en souriant Damien de Ricard.

Pour l'instant, le diocèse de Perpignan-Elne n'a qu'un seul patronage situé à Pézilla-la-Rivière.