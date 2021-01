"Qui ira chercher sa pizza à 15H ?" : Le couvre feu, un casse-tête pour l'organisation des pizzaïolos creusois

Le couvre-feu avancé à 18h va-t-il enterrer la calzone du samedi soir ? "Il va falloir que les clients s'adaptent à prendre des pizzas l'après-midi et les réchauffer le soir", répond Stéphane Dubois, gérant d'une pizzeria à La Souterraine depuis dix-huit ans. L'avancée du couvre-feu nécessite une nouvelle organisation pour ce professionnel de la restauration rapide. "Je vais changer mes horaires d'ouverture, je serai ouvert de 11h à 13h30 et de 15h à 18h, pour essayer de récupérer un maximum de clientèle."

Pas de système de livraison

Mais qui ira chercher sa calzone au milieu de l'après-midi ? A cette question, Stéphane Dubois n'a pas de réponse. Il attend de voir. Une chose est sûre, impossible pour lui de se tourner vers la livraison pour continuer à vendre des pizzas après 18h. "Entre l'assurance et le scooter : ce n'est pas viable du tout. Dans les grandes villes, oui, mais à La Souterraine, non." Même constat porté par Marianne. Elle gère le kiosque à pizza de La Souterraine. "C'est compliqué. Ici la clientèle tourne autour d'un rayon de dix, voire vingt kilomètres. Je ne suis pas sûre que ce soit très efficace."

Maxime est un adepte de la "quatre fromages", il admet que tout cela risque d'être un peu "compliqué". "En semaine, aller chercher sa pizza le soir, ce sera mort. Mais le week-end, je commanderai plus tôt pour l'avoir le soir. Même après, si on la met au four cela risque rien, c'est encore bon." Ainsi, le couvre-feu n'enterrera pas la pizza, Stéphane Dubois en est certain. Mais lui qui a déjà perdu deux heures, c'est un nouveau coup dur. "Avec le couvre-feu à 20h, j'ai perdu 20% de mes commandes. Et là, à 18h, ça va faire encore 20%... Ou plus, je ne sais pas."

Malgré toutes ces difficultés, le pizzaïolo s'estime chanceux, comparé à ses amis restaurateurs, fermés depuis maintenant deux mois et demi.