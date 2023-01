Qui perd des habitants ? Qui en gagne ? La campagne de recensement 2023 démarre en Côte-d'Or

France Bleu Bourgogne : Christophe Bassot, à quoi ça sert, alors, de recenser les habitants ?

ⓘ Publicité

Il sert d'abord à dénombrer les habitants. Connaître le nombre, parce qu'il y a 350 textes de loi qui découlent de ce qu'on appelle les populations légales, donc le nombre d'habitants.

Lesquels, par exemple ?

Le premier texte de loi, c'est la dotation globale de fonctionnement qui permet aux communes d'abonder leur budget et donc de fonctionner. Mais il y a aussi des numérus clausus pour l'implantation de pharmacies par exemple, mais aussi la taxe d'ordures ménagères, le nombre d'élus, etc.

Donc si on gagne ou si on perd des habitants, on va avoir plus ou moins de choses, de services ou d'argent de la part de l'Etat ?

C'est tout-à-fait ça.

Concrètement, ça va se passer comment ? Il y a combien de communes concernées en Côte d'Or ?

En Côte d'Or, il y a 146 communes concernées cette année dont cinq communes de plus de 10 000 habitants : Dijon, Talant, Chevigny-Saint-Sauveur, Chenôve et Beaune, et qui vont donc être recensés par partie. C'est juste une partie des habitants qui va être recensée. En revanche, ceux des 141 autres communes qui font moins de 10 000 habitants, eh bien, elles seront recensées de façon exhaustive, l'ensemble des habitants seront recensés à partir du 19 janvier.

On va avoir un petit mail, quelqu'un qui frappe à la porte ou un coup de téléphone ?

Il y a deux protocoles. Le premier, c'est dans les maisons individuelles : l'agent recenseur va passer et va déposer un courrier dans la boîte aux lettres dans les maisons individuelles, qui va inciter les habitants à répondre par Internet. Parce que c'est quand même beaucoup plus écolo, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de répondre par Internet. Mais si les habitants souhaitent répondre sur le papier, ils pourront également le faire. L'agent recenseur repassera. Et puis dans les immeubles collectifs : là, l'agent recenseur prendra directement contact avec les habitants pour leur remettre la même notice pour répondre par internet. Mais les habitants pourront également répondre sur le papier.

C'est obligatoire ou pas ?

Ça a un caractère obligatoire. Mais bon, les Français sont quand même très citoyens. Il y a un peu plus de 96 % de la population qui répond au recensement, donc je remercie l'ensemble de la population. C'est presque un record.

Mais on répond à quoi ? Quelles questions vous posez ?

D'abord sur le logement, on demande quelle est la composition du ménage au sein du logement, puis l'équipement du logement. S'il y a eu une ou deux ou trois salles, le nombre de chambres, la superficie, l'année d'occupation du logement et puis aussi la date d'achèvement du logement. Ca, c'est le premier point. Mais avant tout, on donne des bulletins individuels qui questionnent les personnes sur leur âge, leur sexe, leur profession, le lieu de travail, et cetera.

Vous êtes beaucoup trop curieux à l'Insee...

Parce que c'est très très utile, notamment par exemple le lieu de travail. Il est important de savoir. On sait où les gens habitent, puisqu'on va chez eux et on veut savoir où ils travaillent, de façon à essayer de voir quelles sont ce qu'on appelle les migrations domiciles-travail et donc permettre aux élus de définir s'il faut une nouvelle ligne de tramway ou de bus qui permettrait aux gens d'accéder à leur travail plus facilement.

En Côte-d'Or, on sait si on perd des habitants en ce moment ?

La Côte-d'Or fait partie des deux départements de la région Bourgogne-Franche-Comté qui gagnent encore un peu d'habitants. Mais il y a deux parties en Côte d'Or. Il y a la partie dijonnaise, très dynamique parce qu'il y a pas mal de jeunes, des étudiants, le poumon économique. Et puis le reste de la Côte d'Or, notamment l'ouest et le nord du département qui, eux ont tendance à perdre des habitants. Voilà, c'est très divisé. Et puis Beaune qui était relativement dynamique aussi, commence à en perdre.