Qui pourra sauver le château de Culan ?

Des études chiffrent à 10 millions d'euros, les sommes nécessaires pour remettre en état ce château du 12eme siècle, dont 2,7 millions prioritaires pour éviter notamment l'effondrement d'une tour. Un partenaire privé s'était manifesté et aurait pu épauler le conseil départemental, mais il se heurte à un niveau d'aides de l'état jugé insuffisant. C'est donc l'incertitude sur l'avenir de ce joyau médiéval. Le département y croyait pourtant, il y a encore quelques semaines... Que s'est il passé ? La douche froide est venue de l'état, en mars : la Drac (direction régionale des affaires culturelles) fait savoir qu'elle ne pourra pas mettre plus de deux millions d'euros pour subventionner les 10 millions de travaux nécessaires. C'est nettement insuffisant pour le partenaire privé, très intéressé par le château. Dès lors, le projet s'effondre. Le président du département du Cher, ne veut pas mettre en péril les finances du conseil départemental : " Ce serait impossible vu les charges que l'on a " indique Jacques Fleury. " Nos charges sont amplifiées avec la guerre en Ukraine et la reprise de l'inflation. Cela ne serait pas responsable d'accepter ce legs."

Les élus du département et le maire de Culan, lors de la conférence de presse dans le bureau du président du conseil départemental , Jacques Fleury (au centre) © Radio France - Michel Benoit

Le maire de Culan se bat depuis un an et demi pour trouver un partenaire providentiel. Nicolas Nauleau veut encore y croire : " J'espère qu'il y aura un acquéreur qui aime ce bâtiment " explique Nicolas Nauleau. " J'espère aussi que le gouvernement via le nouveau ministre de la culture à venir prendra le dossier à coeur. Et qu'il sauvera ce joyau du 12eme siècle. Je suis persuadé que si ce château avait été sur les bords de Loire ou dans une grande métropole comme Bordeaux, Paris ou Marseille, l'engagement de l'état aurait été plus fort. On est dans un territoire très rural. On n'a pas beaucoup d'aides et c'est bien dommage. Mon combat, c'est de trouver quelqu'un qui continuera de faire vivre ce château et le laissera ouvert au tourisme. Il était fermé l'été dernier, et on a vu les répercussions sur le commerce local. On n'aura jamais une industrie ou un magasin Ikéa qui s'installera chez nous. Seul le tourisme peut sauver des territoires comme les nôtres. Je lance un appel à un acquéreur amoureux du patrimoine. " Le château a été estimé 800.000 euros. Pourrait-il être vendu à l'euro symbolique ? C'est maintenant à la mère du défunt propriétaire de décider du sort de la bâtisse. Encore faut-il que des personnes intéressées dignes de foi se manifestent....