Qui pourra toucher le bonus de 100 euros de la prime d'activité?

Le président Emmanuel Macron a promis une augmentation de 100€ pour "le salaire d'un travailleur au SMIC pour 2019". On décrypte cette annonce avec les éléments recueillis auprès de la CAF.

"Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur". C'est l'une des annonces majeures d'Emmanuel Macron, lundi 10 décembre. Depuis, on en sait un peu plus sur les modalités de cette augmentation qui sera gérée par les Caisses d'Allocations Familiales (CAF).

La prime concernera-t-elle tous les salariés au SMIC ?

Non, elle ne concerne que les salariés qui perçoivent la prime d'activité, c'est à dire qui ne dépassent pas un plafond de 80% du SMIC. A partir de janvier, ce plafond est rehaussé à 100% du SMIC, calculé sur la moyenne des trois derniers mois.

La prime est-elle versée individuellement?

Non, elle est versée par foyer fiscal donc si votre conjoint a un salaire plus confortable, vous pourriez ne pas la toucher. En revanche, 2 personnes d'un même foyer pourraient la percevoir si elles satisfont aux conditions de ressources.

Le montant est bien de 100€?

Oui, pour les personnes qui remplissent les conditions, la prime d'activité sera de 100€. Mais le calcul (compliqué!) de cette primer donnera des montants inférieurs, toujours en relation avec les salaires perçus les trois derniers mois.

Ça concerne combien de monde?

Aujourd'hui dans le département on compte 125.000 foyers allocataires, c'est à dire qui perçoivent au moins une prestation de la CAF. C'est presque la moitié (44%) des foyers du département. Un quart de ces allocataires perçoit à ce jour la prime d'activité.

Le versement est-il automatique?

Non, il faudra se manifester auprès de sa caisse d'allocations à partir du mois de janvier pour percevoir la prime d'activité, pour ceux qui n'y avaient pas droit jusqu'à présent.

Quand la prime sera-t-elle versée?

Le versement est programmé le 5 février 2019 à partir des calculs effectués en janvier.

