Qui réalisera la meilleure brioche des rois du Périgord ?

Quel artisan boulanger-pâtissier de Dordogne réalise la meilleure brioche des rois ? Réponse le 6 janvier, date à laquelle un jury dévoilera, à l'occasion de l'Epiphanie, le palmarès du premier concours de la meilleure brioche des rois du Périgord.

La brioche des rois est une tradition en Périgord © Maxppp - Norbelr Falco PHOTOPQR/LE DAUPHINE LIBERE

Réservé aux professionnels

C'est la Cité du goût et des saveurs, portée par la Chambre de métiers et de l’artisanat, qui organise en partenariat avec le groupement d’achat des métiers de bouche Ravir 24 cette toute première édition. Une façon de mettre en avant le savoir-faire des artisans boulangers-pâtissiers du Périgord et de valoriser le 100% fait maison.

Peuvent participer les gérants ou salariés d'une entreprise artisanale en boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, inscrite au répertoire des métiers de Dordogne. Les candidats doivent simplement remplir un formulaire d'inscription en ligne, disponible sur le site internet de la Chambre de Métiers de la Dordogne.