Qui retrouvera la chatte Mouflette à La Souterraine ?

La Souterraine, France

Samedi 29 décembre, Mouflette et Magali Vialle, la propriétaire, étaient confortablement installées dans le train Toulouse-Paris. A l'approche de la gare de La Souterraine, la chatte a réussi à sortir du sac zippé dans lequel elle a l’habitude voyager. "Toutes les portes du wagon se sont ouvertes", raconte Magali, "elle est sortie. J'ai sauté du wagon, je l'ai vue sous le train, puis elle s'est éloignée de l'autre côté, elle a eu très peur."

En chemin vers Bruxelles où elle habite, Magali Vialle a immédiatement fait halte dans la ville creusoise. "Plusieurs personnes m'ont aidée à chercher la chatte, je les en remercie. Mais nous ne l'avons pas trouvée."

Le lendemain, ses parents, originaires de Brive, l'ont rejointe pour poursuivre les recherches... sans succès. "On a placardé des affiches, contacté des vétérinaires, les entreprises du coin... on espère que ça va aider à la retrouver."

Bientôt une fête pour Mouflette à La Souterraine ?

Mouflette est une jolie chatte, plutôt bien en chair, blanche sur le devant, noire et tigrée à l’arrière. Signe distinctif : un triangle de couleur au dessus du museau. "Si vous l'approchez, explique Magali, donnez lui à manger pour l'amadouer et essayer de l'enfermer dans une pièce... elle est très gentille mais pas très sociable."

Si un jour on retrouve Mouflette, sa propriétaire promet de "revenir à La Souterraine pour faire la fête. Nous sommes très proches, et depuis qu'elle n'est plus là, la maison est vide."

Mouflette - Magali Vialle

Mouflette a 7 ans, elle est stérilisée, pucée avec identification faite en Belgique (numéro : 972273000397982).

Magali Vialle nous a autorisé à diffuser ses coordonnées téléphoniques : 00 32 488 110 131 ou 06 83 14 20 90 pour joindre sa mère à Brive.