Qui se souvient du gang des postiches du Sud Est ?

Et en juin 84, c’est le gang des postiches qui fait l’actualité à Nice car ils ont été arrêté ici.

Argent liquide, bijoux, lingots d’or…ils ont tout raflé ! 27 hold-ups, des milliers de coffres fort de particuliers dévalisés et ils allaient dans les banques comme on va au bal masqué du coup les otages n’étaient pas trop effrayés :

Déguisés en rabbin, commandant de bord d’Air France, en diplomates Russe, avec des lunettes à verres roses ou à monture écaillée, pendant 5 ans ils ont fait tourner en bourrique la police parisienne puisque tous les braquages avaient lieu dans la capitale. Mais ce gang a fait des émules dans la région :

Sur la côte d’Azur c’est un certain Philippe Tortosa qui mène une équipe de 5 malfrats tous arrêtés lors de l’été 84, alors qu’ils allaient s’attaquer aux coffres de la Société Générale. Mais les enquêteurs avaient décrypté leur technique : un premier hold up avec des masques de carnaval (on est à Nice quand même, ils savaient respecter la tradition) pour repérer les locaux et un deuxième hold up, un mois plus tard pour visiter exclusivement la salle des coffres. Ils n’ont pas pu faire le deuxième.

Inspirés par les bandits de Belleville, un gang des Postiches a donc agité la région lors de l’été 84. Des postiches amputés de quelques membres à Nice mais qui poursuivra ses activités en Corses car l’enquête démontrera un lien très fort avec le gang de la brise de Mer.