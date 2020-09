Miss Limousin : avant de rendre son écharpe, la Creusoise Alison Salapic revient sur son année extraordinaire

Qui succèdera à Alison Salapic ? Pour la seconde année consécutive, Aubusson accueille l'élection de la nouvelle Miss Limousin. Quinze jeunes filles sont en lice. La Creuse a trois représentantes, la Corrèze six ainsi que la Haute-Vienne. Le concours se déroule ce samedi dans le hall polyvalent à partir de 20h. Il reste encore des places pour y assister. Et on devrait pouvoir en acheter encore sur place, la billetterie sera ouverte à partir de 19h.

Une page se tourne

Alison Salapic a été élue Miss Limousin, le 4 octobre 2019. Et elle n'a rien oublié de ce soir là. "C'est un rêve qui se réalise. On n'y croit pas. Quand j'ai entendu mon nom et mon prénom, je me suis dit non c'est possible. On est dans un tremplin émotionnel". Et puis en décembre, il y a eu l'élection de Miss France. "On est dans un autre monde. C'est le rêve de toutes les petites filles. C'est devenu un rêve de jeune femme. C'est une superbe aventure Miss France, Miss Limousin. C'était extraordinaire, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai fait de magnifiques rencontres. J'ai une déléguée extraordinaire. Elle a toujours été là pour moi. Même durant le confinement, elle m'a appelé pour prendre de mes nouvelles".

Une année perturbée

La crise sanitaire est venue jouer les troubles-fêtes dans le programme de Miss Limousin. "On avait pas mal de sorties de prévue qui ont été annulées au mois d'avril. Les élections départementales aussi ont été annulées. J'aurai bien voulu aller voir la Corrèze, la Haute-Vienne, sillonner le Limousin. Mais bon, ça s'est passé autrement. Et j'ai beaucoup été soutenu. Durant le confinement, on a fait des vidéos avec Miss France. On a fait avec les moyens du bord. J'ai été la représentante du Limousin durant un an et même durant le confinement. On peut être une Miss derrière un téléphone".

Restez vous mêmes !

Alison Salapic accompagnera la nouvelle Miss Limousin dans ses missions. Samedi, elle lui remettra son écharpe. Et elle en profite pour glisser un petit conseil aux quinze prétendantes. "Le conseil que je peux leur donner c'est de s'amuser durant cette soirée, de rester elles mêmes, de montrer leur personnalité, de se donner à fond et de ne rien regretter. On a de magnifiques candidates, de Haute-Vienne, de Corrèze, et je serai tout autant contente et ravie quelque soit la gagnante, mais on croise les doigts bien sur pour que la courronne reste en Creuse".