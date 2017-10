Qui seront les prétendants au concours du Meilleur Ouvrier de France Boucher ?

Le concours du M.O.F. en boucherie se déroulera dans un an. Les candidats doivent d'abord se qualifier, durant deux journées d'épreuves qui se déroulaient à Paris, les 29 et 30 novembre 2017.

Qui seront les prochains meilleurs bouchers de France ? Le concours du Meilleur Ouvrier de France en boucherie a lieu tous les 4 ans. Le prochain est prévu en octobre 2018. Mais pour y participer, il faut être sélectionné. Et justement, les épreuves de qualifications se déroulaient ce 29 et 30 novembre 2017, à Paris, à l'école nationale supérieur des métiers de la viande, dans le 12è arrondissement.

Ils sont une soixantaine, venus de toute la France, pour participer à une épreuve pratique, durant 6h, en laboratoire, et une autre épreuve écrite, durant laquelle ils seront confrontés à des sujets portant sur la tracabilité, l'hygiène et la sécurité alimentaire, la gestion, le développement durable, etc... Ils seront notés, et une dizaine d'entre environ passeront le barrage de la sélection.

Après six heures d'épreuve en laboratoire, les candidats sortent harassés. Reportage de Nathalie Doménégo. Copier

© Radio France - Nathalie Doménégo