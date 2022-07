Qui sont ces hommes en combinaison blanche qui tournent autour de l'œuvre du Voyage à Nantes place Fournier ?

Vous avez peut-être croisé place Félix Fournier à Nantes, de drôles de silhouettes. Non, on ne vous parle pas de ces créatures noires, l'œuvre de l'artiste Hélène Delprat, "Le Théâtre des opérations", installé dans le cadre du Voyage à Nantes. Mais bien, de ces hommes vêtus parfois de combinaison blanche. France Bleu Loire Océan a décidé de lever ce mystère.

Un petit indice et pas des moindres : ces hommes tournent autour de l'œuvre un pinceau entre les mains. Vous l'avez ? Ces hommes sont en fait des techniciens appelés par l'organisation du Voyage à Nantes pour entretenir les œuvres tout au long de l'événement. Et tout particulièrement celle en face de la basilique. Cette œuvre a été réalisée via une technique particulière. "Là on est sur de la résine qui se fait fait plutôt en atelier. Et là le fait de la poser dans l'espace public avec des conditions climatiques changeantes, ça peut générer des dégradations ou en tout cas, une moins bonne tenue dans le temps. C'est le cas ici. On a une apparition de fissures et de petites cloques liés aux aléas climatiques comme la chaleur. Donc on fait deux à trois fois par semaine, on fait quelques reprises", explique Romain Decroix, le responsable technique du Voyage à Nantes.

Il faut refaire de la choucroute !

C'est donc Moussa ou encore Didier qui sont en charge de l'œuvre. "On refait ce qu'on appelle de la choucroute. On remet de la résine, du mastic pour pas que cela casse. Et on repassera de la peinture dessus. On ne retouche pas les œuvres, on les répare!", précise Didier.

Didier est l'un des hommes de l'ombre qui entretient les œuvres du Voyage à Nantes. © Radio France - Virginie Vandeville

Et en plus de réparer l'œuvre, les techniciens interviennent aussi sur les actes de vandalisme. "On a une des figures qui a été cassée. Je pense que c'était un coup de poing et un coup de pied. Il y avait un gros trou", raconte-t-il. "Et puis là on va aller rue bias car on a repéré des graffitis et il faut nettoyer", ajoute encore l'homme d'une soixantaine d'année. Des petits rafistolages à l'ombre du public qu'effectuent Didier et ses camarades presque chaque jour de 6 heures du matin à 10 heures pour que le public puisse profiter des œuvres du Voyage à Nantes jusqu'au 11 septembre.