Qui sont les familles qui occupent le gymnase Saint-Sernin à Toulouse ?

Les familles sont au chaud et à l'abri, mais installées de manière précaire dans le gymnase Saint-Sernin à Toulouse.

39 personnes occupent toujours ce lundi le gymnase Saint-Sernin à Toulouse. Vendredi 3 décembre, elles ont investi le bâtiment, soutenues par le Droit au logement 31, après une réunion infructueuse avec la préfecture de Haute-Garonne Ces 10 familles n'ont pas obtenu de place en hébergement d'urgence et se retrouvent donc à la rue.

Toutes sont d'origine étrangère, sans-papiers, mais toutes dans une situation extrêmement différente. Ahmed arrive de Somalie avec sa femme enceinte et ses enfants, certains sont encore en bas-âge. _"Nous sommes une famille de 8,_explique Liban, l'un de ses fils. Notre demande de papiers a été rejeté."

La famille a été déboutée de sa demande d'asile et donc expulsée du centre d'accueil de demandeurs d'asile où elle était hébergée. Sauf qu'elle ne retournera pas en Somalie, "il y a un danger pour les filles", rappelle le père de famille qui craint des excisions

Un avenir pour les enfants

À quelques mètres d'eux, Yamna est avec ses ados de 15 et 17 ans. Tous les deux attendent de pouvoir aller à l'école. Leur petite sœur de 7 ans est déjà scolarisée. La famille est arrivée d'Algérie il y a trois mois. "Je suis venue en France pour mes enfants, pour l'école pour le sport, confie Yamna. Pour moi et mon mari, c'est bon. Nous sommes ici pour le futur de nos enfants"

La famille n'a pas reçu de place en hébergement d'urgence depuis son arrivée. Elle erre d'abri précaire en abri précaire. "On va dans tous les endroits, tu ne peux pas imaginer ! La dernière fois on était dans un garage, avant dans un jardin. On était aussi trois jours dans la rue, à la gare" raconte la mère de famille.

Toujours aucune solution proposée

Aucun hébergement d'urgence n'a été proposé pour le moment aux familles. La préfecture et la mairie ont refusé de s'exprimer pour le moment. La préfecture de Haute Garonne précise seulement qu'une "délégation du DAL 31 a bien été reçu le vendredi 3 décembre", mais qu'elle "n'a pas fourni aux services de l’État les éléments indispensables à l’identification des personnes et à l'examen de leur situation administrative et individuelle".