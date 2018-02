Les forains, souvent héritiers d'une longue tradition familiale, sont aujourd'hui ce qu'il convient d'appeler des "entrepreneurs forains", des "professionnels de la fête. Comme tous les entrepreneurs ils ont des crédits, il faut bien financer les manèges, les métiers comme ils disent. ils ont aussi des familles et des enfants qu'il faut élever et éduquer, des maisons et puis des tournées. Les tournées ce sont les fêtes où ils retournent d'année en année. On les dit libres parce qu'ils ont des caravanes et n'hésitent pas à prendre la route mais ils ne comptent pas leurs heures de travail.

A travers cette galerie de portraits Jean-Pierre Burlet a essayé de découvrir l'envers du décor :

Ma vie de forain. Une galerie de portrait dans les coulisses du Luna Park d'Avignon. Copier