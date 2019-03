Qui sont les "Gilets jaunes" ?

Les Gilets jaunes sont des actifs des classes populaires, souvent dans le rouge à la fin du mois et présents partout sur le territoire. Voilà le profil dressé après une enquête menée auprès de 10.000 Français par l'Institut Montaigne et le sondeur Elabe.

Qui sont ces Gilets jaunes qui occupent les ronds points et manifestent tous les samedis depuis quatre mois ? Quelles sont leurs opinions ? A qui font-ils confiance ?

L'Institut Montaigne, think thank de tendance libérale, et le sondeur Elabe ont interrogé 10.010 Français pour dresser un portrait-robot des Gilets jaunes à l'origine d'un mouvement social inédit par sa mobilisation hors de tout cadre et par sa longévité.

Sur plus de 10.000 personnes interrogées, 21% se disent Gilets jaunes, 47% ne se disent pas Gilets jaunes mais soutiennent l'action et les revendications du mouvements.

Un mouvement mixte des actifs

Parmi ces 2.083 personnes se revendiquant Gilet jaunes, 53% sont des hommes et 47% des femmes. Un mouvement mixte avec des femmes particulièrement actives dans les manifestations, fait plutôt rare.

Au cœur du mouvement, les actifs : 57% ont un emploi, 21% sont à la retraite, 11% sont au chômage et 3% en étude. La majorité a entre 35 et 64 ans (58%) et 16% ont entre 25 et 34 ans.

Enfin ce mouvement des classes populaires est surreprésenté chez les ouvriers (26%) devant les employés (21%) et les retraités (17%).

Des Gilets jaunes qui galèrent à la fin du mois

Ces femmes et ces hommes peinent à joindre les deux bouts tous les mois (65%) avec un revenu de 1.486 euros mensuel, ils gagnent moins que la moyenne des français (1.777 euros). Beaucoup sont à découvert dès le 17 du mois. Sept sur dix ont déjà renoncé à des soins médicaux et la moitié a du mal à payer ses frais de transport, notamment le carburant puisque les trois-quart roulent tous les jours.

Par ailleurs, la moitié des Gilets jaunes cherche systématiquement les prix les plus bas lors de ses courses alimentaires et les deux tiers lors de l’achat de vêtements et de chaussures, ce qui est dans les deux cas fortement supérieur à la moyenne des Français (+15 points).

De fait, le pouvoir d’achat est de loin le sujet qui les préoccupe le plus (50 %) devant les retraites (30 %), l’emploi (28 %) et l’immigration (27 %).

Des Gilets jaunes très pessimistes

Cette situation économique difficile entraîne un fort pessimisme chez les Gilets jaunes. 83% ne sont pas optimistes pour l'avenir de la société, et 87% ont le sentiment de vivre dans une société injuste. La moitié des Gilets jaunes considère que les impôts et les taxes sont inutiles.

Ils ont le sentiment de subir leurs conditions de vie, assignés à rester dans leurs territoires. Beaucoup sont implantés le long de la diagonale du vide et ressentent vivement la fracture territoriale et les inégalités. La moitié a le sentiment que les services publics disparaissent là où ils vivent.

Défiance vis à vis des politiques

Pas étonnant alors de voir que les Gilets jaunes n'ont plus confiance envers les politiques, surtout nationaux. 80% ne font pas confiance au président de la République, et 75% aux partis politiques. Pour les Gilets jaunes, seuls les maires, les associations et la société civile ont la capacité de faire évoluer le monde dans lequel ils vivent.

Cette forte défiance envers les acteurs politiques institutionnels expliquent le rapprochement vers les partis protestataires. A la dernière présidentielle, 27% se sont abstenus ou ont voté blanc ou n'étaient pas inscrits sur les listes électorales, 29% ont voté pour Marine Le Pen et 17% pour Jean-Luc Mélenchon.

Ils sont aussi plus de 6 sur 10 à considérer qu'appartenir à l'Union européenne induit plus d'inconvénients que d'avantages. L'UE ne les protège pas assez des effets négatifs de la mondialisation. Un climat qui pourrait peser sur les résultats des élections européennes de mai 2019.