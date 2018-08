Nîmes, France

L'insouciance de la jeunesse frôle parfois avec l'inconséquence. Ce qui peut avoir de graves répercussions sur votre santé. En France, le nombre d'infections sexuellement transmissibles (IST) ont été multipliées par trois en quatre ans, et nos jeunes en sont les premières victimes. Christian Hoyer, biologiste médical et co-responsable du laboratoire d'analyses médicales Bioaxiome à Nîmes, tire la sonnette d'alarme :

« Il n'y a pas que le sida, de nombreuses maladies qui se transmettent sexuellement existent. Avec notre carte vitale et les centres gratuits, il est possible de se faire dépister et d'avoir un suivi médical à moindre frais, voire gratuitement ! Et bien sûr, il faut sortir couvert. »

Retour sur les IST avec Christian Hoyet.

Qui sont les infections sexuellement transmissibles ?

Les IST sont des maladies généralement provoquées par des bactéries (blennorragie gonococcique ou "chaude pisse", chlamydiae, syphilis, mycoplasmes), des virus (VIH, hépatite B, herpès génital, papillomavirus), des parasites (trichomonas) et des champignons (candidoses).

Les IST se transmettent très facilement, et il n’y a pas toujours de signes visibles. Cependant, il peut y avoir des signes variés, parfois discrets mais le plus souvent concrets, tels que :

- des brûlures en urinant,

- des pertes vaginales anormales,

- des boutons au niveau de la région des organes sexuels ou même sur l’ensemble du corps,

- des ulcérations (qui ressemblent à des plaies) au niveau des organes génitaux,

- des démangeaisons,

- des espèces de verrues dans le cas des condylomes.

Nombre de ces signes qui peuvent aussi disparaitre spontanément avant de réapparaître doivent amener à consulter.

En cas de doute sur une éventuelle contamination suite à une situation à risque, en cas d’apparition de signes cliniques, pour savoir si l’on est ou non atteint d’une IST, il est important d’en parler à votre médecin traitant ou de vous adresser à un centre de dépistage, d’en parler à votre laboratoire ou à votre pharmacien.

Comment vous faire dépister ?

Selon les IST, différents types d’examens peuvent permettre le dépistage et le diagnostic qui aboutiront sur un traitement spécifique :

- Examen clinique des organes génitaux (lésions typiques et diagnostic),

- Prélèvement local et des cultures (chlamydiae, gonocoque, mycoplasmes, trichomonas, levures, virus),

- Prélèvement d’urines (chlamydiae, gonocoque, mycoplasma genitallium),

- Une prise de sang (VIH, hépatite B, syphilis, herpès).

Où vous faire dépister ?

- Chez votre médecin traitant qui pourra soigner une maladie en cours, proposer un dépistage adapté ou bien vous orienter vers un spécialiste : gynécologue, dermatologue.

- Dans un centre d’information, de dépistage et de traitement anonyme et gratuit : les CeGIDD qui existent dans chaque département).

- Dans les laboratoires publics et privés.

- Dans les centres de planification et d’éducation familiales (CPEF), les centres de PMI (protection maternelle et infantile), les associations de lutte contre le sida (AIDES), les PASS (permanences d’accès aux soins de santé pour personnes en situation de précarité).

Comment se protéger des IST ?

Le préservatif est le seul moyen de contraception qui protège du VIH et des IST.

Pour certaines infections, il existe un vaccin : hépatite B, papillomavirus.

Pour plus d'informations ou toute question :

- info-ist.fr

- Sida Info Service : 0 800 840 800