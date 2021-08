Qui sont les résistants Bayards qui ont permis la libération de Joigny le 22 août 1944 ?

Après Avallon (le 19 aout) et avant Auxerre ( le 24), ce sont les villes de Sens (le 21) et Joigny (le 22) qui célèbrent ce week-end l'anniversaire de leur libération. Ce samedi 21 août et ce dimanche 22 août Joigny rend hommages aux résistants du groupe Bayard.

L'Yonne célèbre sa libération, il y a 77 ans. Après Avallon (le 19 aout) et avant Auxerre ( le 24), ce sont les villes de Sens et Joigny qui célèbrent ce week-end l'anniversaire de leur libération. Sens fut libérée le 21 aout, c'est à dire il y a 77 ans aujourd'hui. A Joigny, ce fut le lendemain, le 22 aout. La ville organise tout un week-end de célébration durant lequel elle rend hommages à ses résistants dont le plus grand groupe jovinien, le groupe Bayard.

Le groupe Bayard, 1233 résistants et résistantes dans le Jovinien

Sur les murs du musée des portraits des hommes, des femmes aux traits parfois juvéniles nous observent. "Il y en a qui avaient tout juste 17 ans" explique Denis Charpy, le président de l'Amicale Bayard "voyez vous, le groupe de Bayard comptait 1233 résistants" poursuit le gardien de mémoire. Au dessus des 1233 noms, le portrait du Commandent Herbin nous observe, les traits fins, le regard déterminé. Il a 50 ans quand il entre résistance. "ce n'était pas un commandant à l'époque, c'était un militaire retraité qui avait été grièvement blessé à Verdun en 1914-1918" précise-t-il.

Paul Herbin, dit " Hubert", ancien militaire, a 50 ans quand il se lance avec femme et enfants dans la Résistance. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

" Cet homme a compris que seul il ne pouvait pas faire grand chose." ( Denis Charpy - Président de l'amicale Bayard

Paul Herbin dit "Hubert" fonde d'abord une petite cellule familiale en 1941. Autour de lui sa femme, ses enfants et quelques proches, quatorze personnes. " Cet homme a compris que seul il ne pouvait pas faire grand chose." analyse Denis Charpy, qui poursuit " Il a cherché des alliés parmi ses connaissances et un groupe de quatorze personnes ont décidé ensemble de faire des actes de résistance. Cela s'est décidé le 1er mai 1941" Le gros des troupes arrive en 1943 et 1944." 1943 s'explique en partie par le Service du Travail Obligatoire. En 1943, il récupère 245 nouveaux. En 1944, bien sûr, il y en a 973 supplémentaires. C'est surtout à partir du mois de mai que grossissent les effectifs" explique-t-il. Autour de lui "Hubert" fédère des petits groupes comme à Cézy, à Villeneuve-sur-Yonne.

Le portrait de Paul Herbin veille sur la liste mentionnant ses 1232 compagnons d'armes. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Bayard, un groupe "sans peur et sans reproche"

Le groupe fait référence au chevalier Bayard, connu pour ses valeurs chevaleresque, une chevalier " sans peur et sans reproche" qui vécut entre le XVème et XVIème siècle. Il est aussi présent sur le blason du groupe de résistants. "Vous avez le logo de la ville de Joigny, la cité maillotine avec le maillet d'or. Ensuite, le chevalier Bayard. Ici et ici, ça symbolise les sabotages sur les voies ferrées" décrit Didier Charpy. Si le groupe concentre ses efforts sur la ligne de chemin de fer, et notamment la gare si importante de Migennes, il n'en reste pas moins qu'il a mené différentes actions.

Le blason du groupe Bayard, imaginé par le fils de Paul Herbin © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La bataille de Béon le 23 août 1944

Certaines sont symboliques, comme cette croix de lorraine hissée sur le monument aux morts et qui orne désormais une salle du musée. D'autres ont permis probablement d'éviter le pire, comme à Béon, le 23 août 1944 au lendemain de la libération de Joigny. Les allemands ont quitté la ville, sans violence la veille, mais " une colonne allemande se repliait, et environ 300 hommes, allaient passer par Joigny" raconte Denis Charpy.

Ce 23 août 1944 un immense drapeau tricolore flottait sur l'église alors qu'une colonne Allemande approchait de Joigny ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Or, dans la cité Jovinienne l'heure est à la Marseillaise, aux drapeaux tricolore, à la joie, au soulagement. " Joigny avait pavoisé. Il y avait des drapeaux partout, il y avait un immense drapeau tricolore au sommet de l'église ! Vous vous doutez bien que les Allemands, ils allaient faire quelque chose !" Pour Denis Charpy, aucun doute, sans l'action des résistants qui ont occupés les Allemands, et permis aux Joviniens de rentrer à la hâte les drapeaux, et mettre en sourdine les Marseillaises entonnées ça et là, Joigny aurait pu connaître un sort comparable à Tulle, ou Oradour-Sur-Glane en Limousin.

Mais la Libération est amère pour Paul Herbin qui perd, ce 23 août 1944 son fils Guy. Comme lui, 34 autres Bayards ont payé de leur vie leur engagement au service de la liberté entre 1941 et 1945.

Pour en savoir plus : le site du Musée du groupe Bayard