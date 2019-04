Qui sont les touristes qui viennent dans les Landes ?

Département Landes, France

Le Comité départemental du tourisme des Landes lance une grande enquête auprès des vacanciers séjournant dans le département. Cette enquête, lancée le 1er avril et qui doit durer jusqu'à 31 octobre, va permettre d'observer le comportement, les pratiques, les attentes, les appréciations et les évolutions des clientèles.

3.000 questionnaires

Pour cela, le comité départemental du tourisme des Landes va mener des entretiens en face à face avec sur les lieux de vacances, comme les marchés, les sorties de plages, les sites touristiques ou encore les lieux d'hébergement. Du personnel a été recruté pour cette mission. Plus de 3.000 personnes seront interrogées sur cette période de six mois, qui engloble l'avant saison, la haute saison et l'arrière saison.

Résultats connus en 2020

Le traitement et l'analyse des réponses seront assurés par la cellule observatoire du CDT. Ils permettront d'obtenir des résultats sur le département, sur les zones "intérieur" et "littoral". Des enquêtes de ce genre avaient déjà été menées en 2013 et 2014. Cela permettra également de fournir sept zooms sur les territoires de Bisca Grands Lacs, Mimizan, Côte Landes Nature, Maremne Adour Côte Sud, Grand Dax, Chalosse-Tursan/Les Luys, et sur le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.