Qui va mettre un drapeau à sa fenêtre pour célébrer l'Armistice ?

Cérémonies officielles sans public, épidémie de coronavirus oblige, le préfet du Gard propose aux habitants de participer d'une autre façon aux commémorations de l'Armistice ce mercredi. Il les invite à "apposer un drapeau sur leur habitation pour célébrer le 102ème anniversaire de l'Armistice de 1918." La Préfecture invite également à lui envoyer les photos de ces drapeaux.

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 et de "commémoration de la victoire et de la paix", la loi du 28 février 2012 étend l’hommage à tous les "morts pour la France" des conflits anciens ou actuels. Tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou militaires sont désormais honorés le 11 novembre. Ce texte permet de rendre hommage à tous ceux qui ont péri au cours d’opérations extérieures (OPEX).