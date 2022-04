Qui veut devenir jeune-sapeur-pompier en Côte-d'Or ?

Le recrutement des jeunes sapeurs-pompiers est ouvert en Côte-d'Or. Si votre ado rêve d'enfiler l'uniforme, on vous explique ici comment postuler

Si vous avez entre 12 et 14 ans, vous pouvez vous porter candidat dans la caserne la plus proche de chez vous (image d'illustration)

Qui veut jouer aux pompiers pour de vrai ? Les casernes de Côte-d'Or ouvrent leurs portes aux jeunes adolescents. Garçons ou filles, tous ceux et celles qui ont entre 12 et 14 ans peuvent faire acte de candidature dans le centre de secours le plus proche de chez eux.

Pour être recruté, il faut :

Habiter près d'un centre d'incendie et de secours (voir la carte ci-dessous). Pour les communes non-couvertes, rapporchez -vous d'une section au choix et le dossier sera étudié au cas par cas.

Être dans l'année civile de ses 12 ans à celle de ses 14 ans,

Compléter et soumettre à la validation du président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Côte-d'Or le formulaire de recrutement JSP,

Produire un certificat médical d'aptitude physique, délivré par un médecin sapeur-pompier.

"Devenir jeune sapeur-pompier c'est vivre une expérience unique, découvrir la force du travail en équipe et surtout apprendre les gestes qui sauvent. C'est aussi s'initier aux techniques de secours et de lutte contre l'incendie, découvrir les véhicules spécialisés, pratiquer régulièrement un ou plusieurs sports. Même s'il ne devient pas, à terme, sapeur-pompier, le jeune sapeur-pompier aura acquis des savoirs, un savoir-faire et un savoir-être qui lui seront utiles tout au long de sa vie" assurent les pompiers dans un communiqué.

Ne tardez pas, car la phase de recrutement prendra fin au plus tard le 31 juillet prochain :

Pour trouver la caserne la plus proche de chez vous, il faut cliquer dans le lien du tweet ci-dessous :