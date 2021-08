Qui veut donner un coup de main aux étudiants bloqués sur le campus de Dijon ?

L'épicerie sociale du campus de Dijon cherche des bras et des bonnes volontés pour assurer la distribution de colis alimentaires. Cette année, plus que d'habitude des étudiants n'ont pas pu rentrer chez eux durant l'été et se retrouvent démunis.

Ce sont en quelque sorte les naufragés de l'été. Cette année, en raison de la crise sanitaire, bon nombre d'étudiants ne peuvent rentrer chez eux et passent leur été sur le campus. C'est le cas par exemple de Houda, étudiante Tunisienne en information et communication "Cet été je fais un stage non rémunéré, je n'ai donc pas les moyens de rentrer chez moi. Et puis si je pars, j'ai peur d'avoir des problèmes de visa et de difficultés à revenir pour la rentrée." Grands yeux clairs, sourire timide, la jeune femme est donc venu solliciter l'aide de la Febia, la Federation Etudiante de Bourgogne Inter-Associative. Chaque samedi, des bénévoles ouvrent l'épicerie sociale située sur le campus pour livrer des colis alimentaires à ces étudiants sans ressources.

"Chaque samedi , on fonctionne sous forme de drive, et on voit passer une centaine de personnes" confie Mouley Mahmmedi, étudiant en droit et premier vice président de cette fédération d'associations. "Il s'agit principalement d'étudiants étrangers qui ne peuvent pas rentrer chez eux cet été, ou alors d'étudiants qui sont restés pour un petit boulot d'été, mais qui n'ont pas encore leur paie et doivent malgré tout assurer leur quotidien. On leur remet un carton avec des conserves, des biscuits, des produits de base comme le lait qui part très vite et des produits d'hygiène."

Besoin de 20 à 30 volontaires

"On a besoin de bras pour nous aider" ajoute le jeune homme. "Notamment le jeudi et le vendredi soir, car la confection des paniers et des cartons pour la semaine prend du temps. Ce serait chouette si on trouvait 20 à 30 volontaires."

Houda a déjà entendu cet appel, et la jeune étudiante donne aussi la main aux bénévoles "Ca fait du bien au moral et comme ça on ne reste pas seuls" glisse-t-elle.

En lien avec le Secours Populaire, la Febia précise ses besoins dans un communiqué:

"Nous avons besoin de personnes le jeudi matin pour réceptionner des livraisons en provenance de divers partenaires. Le jeudi après-midi pour la ramasse des fruits et légumes auprès de l'un de nos partenaires puis le tri des produits. Le vendredi après-midi pour la confection des paniers. Le vendredi soir à partir de mi-août pour la ramasse auprès de la Toison d'Or, puis le tri des produits. Le samedi de 9h à 15h pour les distributions de paniers."

L'appel se destine principalement aux étudiants en vacances, mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous êtes intéressés, vous pouvez faire connaitre vos disponibilités par mail aux adresses ci-dessous :

benevolat@febia-bourgogne.fr et. contact@pf21.org