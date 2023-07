Qui veut investir l'ancien Palais des comtes du Poitou pour y créer un hôtel et un restaurant ?

La mairie de Poitiers lance un appel à projet pour y créer un hôtel et un café-restaurant. Les candidats ont jusqu'à mi-novembre pour déposer leur dossier. Cet appel s'inscrit dans le projet plus global de réhabilitation de ce joyau architectural pour en faire un lieu de vie et de passage.