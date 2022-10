Jugé trop polluant, le Critérium des Cévennes menacé ?

Ils ne veulent plus du Critérium des Cévennes ! L’association Les Amis de la terre du Pays Viganais déplore qu’une épreuve automobile puisse encore se dérouler en pleine crise énergétique et climatique. Ils regrettent aussi que la course bénéficie de subventions accordées par les différentes collectivités territoriales, comme par exemple, les 6 000 euros versés par la Communauté de communes du Pays viganais, en 2022. « Il faut que le débat se fasse, tranche Denis, de l’association Les Amis de la terre du Pays Viganais. On espère que cet évènement, soi-disant sportif, disparaitra. Elle pourrait être remplacée par des manifestations beaucoup moins polluantes. »

Mais de son côté, le patron du Critérium des Cévennes, Alain Szafarczik, souligne les efforts entrepris pour verdire la course. « Nous sommes l’une des rares associations à avoir adhéré depuis l’an dernier à France hydrogène qui travaille à développer l’hydrogène, car nous croyons beaucoup en l’avenir d’un sport automobile décarbonné. »

Le sport automobile a toujours servi de banc d’essai pour les technologies nouvelles - Alain Szafarczik, organisateur du Critérium des Cévennes

La 63e édition du Critérium des Cévennes, épreuve très prisée des amateurs de course automobile comptant pour le championnat de France des Rallyes se déroule ce week-end.