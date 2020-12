Quiberon : le camping deux étoiles du Goviro définitivement sauvé

Le conseil municipal de Quiberon a voté le dossier à l'unanimité : le projet de transformation du camping du Goviro, qui devait passer de deux à cinq étoiles, est abandonné et un accord avec la société Odalis, qui devait transformer et gérer le nouveau site, a été trouvé. L'accord porte sur un dédommagement financier qui s'élève à 420.000 euros. Jean Yves Mallégol, le président du comité de soutien au Goviro ne cache pas sa satisfaction ce mardi : "C'est une histoire qui se termine bien. J'ai appelé la mairie de Quiberon pour les remercier."

Un camping à part, populaire, pour des familles aux moyens modestes

Car le camping du Goviro, c'est une histoire d'habitués, très attachés à ce site exceptionnel, au bord du littoral. "Je viens au camping du Goviro depuis près de 40 ans", raconte Jean Yves Mallégol. "Mon épouse campe à Quiberon depuis plus de 50 ans. Et des gens comme nous, le camping en est rempli. Des gens modestes, qui n'auraient jamais pu se payer une semaine de vacances dans le cinq étoiles. J'ai calculé qu'un mois au camping municipal du Goviro correspondait à seulement trois jours de vacances dans le nouvel établissement s'il avait vu le jour ! Des prix multipliés par 10 !"

Le camping du Goviro est idéalement placé. Vous traversez la route et voilà la plage ! © Radio France - François Rivaud

"Nous allons maintenant passer des vacances sereines. Du moins je l'espère", poursuit Jean Yves Mallégol. "Car les deux dernières années ont été mouvementées. Les habitués que j'ai eus au téléphone sont heureux de savoir qu'ils vont pouvoir revenir."

Maintenant, "on sait qu'on va un peu payer la note", explique Jean Yves Mallégol. "Si les tarifs doivent augmenter un peu, et bien on va dire que c'est la rançon du succès. On ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre !"