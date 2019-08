Quiberon, les vacanciers veulent garder leur camping 2 étoiles

A Quiberon, des vacanciers défendent leur camping 2 étoiles menacé de disparition. La mairie souhaite en effet le remplacer par un 5 étoiles, plus moderne, mais dont les tarifs seront bien plus élevés.

Quiberon, Morbihan, France

Le camping du Goviro, 245 emplacements et situé sur le bord de mer, est un camping traditionnel et familial. Pour certains vacanciers c'est une histoire de plusieurs générations. Face au projet, les campeurs ont manifesté plusieurs fois leur mécontentement. Ils ont ouvert une pétition qui compte 1600 signatures, rencontré le maire de Quiberon, manifesté.

La mairie de Quiberon précise que des travaux de mise aux normes se monteraient à plus d'1 million et demi. "Trop cher pour le budget de la commune", dit Bernard Hilliet, le maire, qui ajoute qu'il y a un autre camping 2 étoiles à Quiberon et "qu'il ne reviendra pas sur le vote du conseil municipal".

Le camping du Goviro compte 245 emplacements. Il y en aura 70 de moins avec le projet de 5 étoiles. © Radio France - François Rivaud

Un emplacement de rêve

Le camping du Goviro fait rêver. Il fait rêver les habitués, parfois plusieurs générations de campeurs. Il n y a que la route à traverser et vous êtes sur la plage.

20 mètres à faire quand on sort du camping, une route à traverser et... le paradis © Radio France - François Rivaud

Son emplacement sur le littoral fait aussi rêver les investisseurs. Aujourd'hui les sites où l'on ne trouve que toiles de tentes, caravanes et camping-cars sont de plus en plus rares. La mode est à l'hôtellerie de plein air et des mobil home. "C'est une demande de plus en plus forte" explique la mairie de Quiberon. Mais les prix s'en ressentent. Pour un 5 étoiles, pas trop loin de la mer, la location d'un mobil home, c'est 1400 euros minimum la semaine en saison haute. Bien plus cher qu'un camping traditionnel avec des sanitaires, propres certes, mais qui ne répondent plus forcément au confort et aux normes d'aujourd'hui.