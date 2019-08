Quim Torra à Prats-de-Mollo, une visite pleine de symboles

Le président de la Generalitat de Catalogne, Quim Torra, était ce mardi 20 août à Prats-de-Mollo. L'occasion pour lui de souligner la solidarité entre la Catalogne Nord et Sud, de visiter une exposition sur la Retirade et de rendre hommage à Francesc Macià.

Prats-de-Mollo-la-Preste, France

Il avait promis qu'il (re)viendrait. En février dernier, lors des commémorations des 80 ans de la Retirade, Quim Torra, le président de la Generalitat de Catalogne, s'était déjà déplacé dans le Vallespir. Cependant, une manifestation à Barcelone l'avait obligé à partir d'urgence, il n'était donc pas venu à Prats-de-Mollo.

"Une journée historique"

Six mois plus tard, il était de retour ce mardi 20 août, accompagné de son épouse et du président de la Casa de la Generalitat à Perpignan. A leur arrivée, ils sont reçus par le maire de la commune, Claude Ferrer. Vient ensuite les discours à la mairie. L'édile parle d'une "Journée historique". C'est la première fois qu'un président de la Generalitat, en activité, vient à Prats-de-Mollo pour une visite officielle. Quim Torra, lui, souligne la solidarité entre la Catalogne Nord et Sud. A la fin de son discours, des slogans de soutien aux indépendantistes en prison sont scandés.

Quim Torra en plein discours lors de sa venue à Prats-de-Mollo. © Radio France - Luc Chemla

Après avoir reçu la médaille d'honneur de Prats, le président se dirige vers l'exposition sur la Retirade.

Hommage à Francesc Macià

La fin de la visite est marquée par un hommage à Francesc Macià, figure de l'indépendantisme catalan. Militaire et député, il prépara, en 1926, depuis sa maison à Prats-de-Mollo, un renversement du dictateur espagnol Primo de Rivera. Cette tentative échouera car il est arrêté par la gendarmerie française. Cependant, il devient une véritable figure pour les Catalans. A Prats, un monument en sa mémoire est situé juste de la villa qu'il occupait.

Quim Torra, accompagné de Claude Ferrer, le maire de Prats, lors de l'hommage à Francesc Macià. © Radio France - Luc Chemla

Réunis devant le monument, Quim Torra et la trentaine de personnes présentes entonnent l'hymne catalan. Le président y dépose également une gerbe de fleurs.

A l'issue d'une visite de deux heures à Prats, il est rentré à Barcelone.