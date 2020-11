Quimper : après le premier confinement, "c'était une catastrophe capillaire"

Après quelques coup de fil, il n'a pas été très compliqué de décrocher un rendez-vous chez le coiffeur pour ce samedi à Quimper. Les places partent vite, mais il y en avait ce mercredi. Stéphane, du salon de coiffure Saint-Germain dans le centre-ville de Quimper, a son explication. "Après le premier confinement, c'était une catastrophe capillaire", se souvient le coiffeur. "Là, ce confinement a duré un mois. Autant, après le premier confinement", qui a duré deux mois, "il y avait des racines à recolorer, et au moins 2 cm à couper. Là, après un mois de confinement, on a 1 à 1,5 cm à couper."

Système D

Et puis ses clients ont fait marcher le système D. "Des clientes ont fait des couleurs chez elles, et puis on avait pu un peu anticiper ce confinement", explique Stéphane. Là, les gens attendent un peu, "de se rapprocher des Fêtes pour venir nous voir. Le téléphone sonne beaucoup depuis ce matin, mais il reste encore quelques places pour samedi."