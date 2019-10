Quimper : distribution de rubans rouges en soutien aux pompiers

A Quimper, des gilets jaunes ont distribué des rubans rouges sur un rond-point pour afficher leur soutien aux pompiers. Lors de leur manifestation nationale mardi dernier, des heurts ont eu lieu entre les pompiers et les forces de l'ordre.

Quimper, France

"Bonjour ! Un ruban rouge en solidarité avec les pompiers ! C'est à mettre sur la voiture !" Antoine, un gilet jaune, distribue des bouts de tissus rouges aux automobilistes, près du rond-point du Mc Donald's à Quimper. Derrière les fenêtres, les accueils sont plutôt chaleureux. Certains klaxonnent, d'autres lèvent le pouce en signe d'amitié. "Pour qu'on en arrive à réprimer des gens qui sauvent des vies tous les jours, c'est que la situation est dramatique !", s'exclame-t-il. Il fait référence aux images montrant les forces de l'ordre faisant usage de grenades lacrymogènes et de canons à eau et pour disperser la manifestation des pompiers à Paris, mardi 15 octobre.

Gilets jaunes en soutien aux pompiers © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Ils sont un peu plus d'une vingtaine. Ils exhibent des affiches de soutien près des fenêtres des véhicules. "Les pompiers, pour moi, on n'y touche pas !", vocifère Christiane, une gilet jaune. Elle a récupéré des draps rouges chez elle pour en découper plus de 200 bouts de tissus. Elle les a distribués devant chez elle : "les gens sont ravis parce que tout le monde respecte les pompiers".

Un ruban rouge © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Le but pour ces gilets jaunes : distribuer le plus de foulards rouges possibles. "Comme nos gilets jaunes sur les tableaux de bord, on aimerait que les gens accrochent les rubans rouges aux antennes de leurs voitures ou à leurs rétroviseurs", explique Gilbert, près du rond-point. A la fin de leur action, tous leurs rubans rouges avaient été distribués.