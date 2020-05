Des couturiers bénévoles sont recherchés par les villes de Brest et Quimper, pour coudre des masques de protection contre le coronavirus.

Quimper et Brest lancent un appel aux couturiers bénévoles pour coudre des masques

100.000 masques sont en train d'arriver à Brest, Guipavas, Plougastel, Gouesnou et Le Relecq-Kerhuon... Mais des masques en kits. Les livraisons sont progressives pour acheminer du tissu, du fil et de l'élastique. Les villes lancent donc un appel aux couturiers et couturières bénévoles pour assembler ces kits à partir du 4 mai.

Les villes recherchent des personnes qui ont des compétences en couture, une machine à coudre et "un peu de temps". Il faut s'inscrire sur le site internet de la ville de Brest. Puis les personnes seront contactées.

Couture à la maison... ou à l'atelier

Chaque personne se verra proposer une date et une heure pour venir chercher le nombre de kits qu'elle peut assembler, le travail se fera à domicile. Les masques achevés seront à déposer dans les maisons de quartier... Avec la possibilité d'emporter de nouveaux kits.

Les maisons de quartier sont mobilisées avec la création d'ateliers d'assemblage, sous respect des gestes barrière comme la Baraque à Bellevue ou le centre social de Pen ar Créac'h dans le quartier de l'Europe.

Par ailleurs, 420.000 masques grand public homologués doivent être commandés, les maires des communes de Brest métropole se sont mis d'accord sur la commande.

Quimper recherche aussi des couturiers volontaires

La ville de Quimper recherche également des couturiers dotés de "solides compétences en couture" et équipés de machine à coudre, pour coudre bénévolement des masques.

L'atelier se constituera à partir du 4 mai, 14 heures, au parc des expositions de Penvillers, avec "espacement des tables individuelles, gel fourni". Le tissu, l'élastique, le petit matériel... et le patron sont fournis. A partir du 5 mai, les volontaires pourront recevoir un panier repas. L'inscription est obligatoire par courriel à couturebenevole@quimper.bzh ou au 02 98 98 89 04.

Et si vous voulez en coudre chez vous, on vous aide !

à lire aussi VIDÉO - Coronavirus : comment coudre un masque à plis rapidement

Et si vous n'avez plus d'élastique... on vous sauve :-) !