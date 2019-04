Quimper : La cathédrale Saint-Corentin équipée pour empêcher les incendies

Quimper, France

L'incendie est l'une des préoccupations, si ce n'est la principale, des religieux et des sacristains qui entretiennent les églises. Les cathédrales sont suréquipées pour prévenir le moindre risque, comme la cathédrale Saint-Corentin de Quimper, qui a d'ailleurs connu deux incendies dans la charpente au XVIIème siècle.

Feux dont il reste encore aujourd'hui les vestiges, explique Luc Tranvouez, sacristain secondaire : "On retrouve _des poutres calcinées au niveau de la croisée_, c'est l'espace le plus central de la cathédrale. Ces poutres sont conservées volontairement, pour montrer qu'il y a eu un incendie à cette époque-là."

Détecteur de fumée et colonnes sèches

Le feu est l'ennemi numéro un, alors autant dire que les cathédrales sont équipées du sol au plafond. A Saint-Corentin, on retrouve des détecteurs de fumée et de chaleur absolument partout, des caves à la flèche, dans la sacristie, et surtout dans la charpente. Les visiteurs peuvent aussi actionner une alarme incendie manuelle s'ils sont témoins d'un départ de feu et ont des extincteurs à dispositions dans plusieurs endroit de l'édifice.

La cathédrale est aussi équipée de canalisations pour les pompiers, explique Dominique, sacristains principale : "Ils ont mis en place des colonne sèches, _des canalisations qui vont directement jusqu'à la flèche, dans les hauteurs_, pour une prise d'eau pour les incendies." Les pompiers viennent aussi régulièrement tester les installations et faire des exercices.

Etablissement répertorié

En plus de ça, la cathédrale est un établissement répertorié. Cela signifie qu'en cas d'urgence à Saint-Corentin, les pompiers partent en intervention avec un dossier où se trouvent les plans, les accès, le plan de sauvegarde des œuvres, les numéros des personnes à appeler, etc.