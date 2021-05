En pleine pandémie, la chirurgie esthétique séduit toujours plus de bretonnes

Au milieu d'une salle d'attente design et épurée, des photos avant/après défilent sur un écran plasma. Cinq personnes attendent le docteur Grangier, chirurgien plasticien et esthétique à la clinique de l'océan à Quimper dans le sud Finistère. "Depuis un an les gens s'occupent plus d'eux, nous avons des demandes constantes mais elles n'ont pas faiblit avec la crise sanitaire", constate-t-il. En effet, depuis le début de la pandémie, le SNCPRE (syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique) observe une augmentation de 20 à 30 % des demandes de consultation, à l'échelle nationale.

Une demande croissante grâce au contexte sanitaire

Cette année Marie a franchi le cap. À 65 ans, elle s'est laissée tenter par la pose de fil tenseurs sur le visage : "C'est moins lourd qu'un lifting avec un retour à la vie active au bout de trois jours. Et avec le port du masque obligatoire, c'est le moment idéal pour le faire car les traces post-opératoires sont cachées." Mais le port du masque obligatoire n'explique pas à lui seul cette hausse des consultations. "Plusieurs facteurs interviennent, constate le docteur Grangier, avec le télétravail on se regarde plus par l’intermédiaire des écrans. Et grâce aux confinements, les gens ont fait des économies, cette assise financière leur permet d'oser la chirurgie esthétique." Pour pouvoir répondre aux demandes croissantes, la clinique de l'océan va s'agrandir. Elle accueillera prochainement un nouveau chirurgien plasticien ainsi qu'un orthodontiste.