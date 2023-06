Quimper : le projet d'aménagement des quais de l'Odet dévoilé

"C'est une ville dynamique, vivante". C'est par ses mots qu'Isabelle Assih, la maire de Quimper, met en avant le projet d'aménagement des quais de l'Odet, lors d'une conférence de presse ce vendredi 23 juin. Amener le vélo en centre-ville, et végétaliser des quais trop abîmés.

"Au-delà de ça, c'est vraiment avoir du plaisir à venir au centre-ville" poursuit la maire. Les aménagements seront aussi esthétiques et culturels, avec une mise en lumière des quais et la rénovation du théâtre Max Jacob.

Des travaux en deux temps

D'un montant de 7,5 millions d'euros, les travaux se dérouleront en deux parties. Dans un premier temps, ils concerneront le boulevard Dupleix et débuteront mi-2024. C'est là que les 750 mètres de pistes cyclables seront construits.

Pendant les travaux, la circulation ne sera jamais entièrement coupée. "Chaque commerce sera accessible pendant cette période", assure Isabelle Assih. Reste alors la question épineuse du stationnement. 75 places vont disparaître au profit de la piste cyclable et de la circulation à deux voies. La maire l'assure, des réflexions sur l'optimisation des places de parking existantes sont en cours.

Une piste de cyclable de 750 mètres va être crée - Ville de Quimper

La deuxième partie des travaux débutera quant à elle en 2026. Elle concerne le boulevard Kerguelen. Ici, les places de stationnement resteront, mais le cœur du projet concerne la végétalisation des trottoirs. Grâce aux votes de 442 quimpérois, c'est une palette naturelle qui verra le jour. Des érables champêtres, des féviers d'Amérique ou encore des chênes à feuille de châtaigner remplaceront les marronniers malades, et devraient permettre de réduire les îlots de chaleur.

Le pont du Théâtre entièrement reconstruit

C'est l'autre annonce importante de ce projet d'aménagement : la reconstruction du pont du théâtre, entièrement fermé depuis plus de deux ans . "On aurait pu avoir une hypothèse de suppression de ce pont. Mais on a unanimement décidé de le détruire et de le reconstruire. Une simple réfection limitait les possibilités d'utilisation de ce pont." Avec la réhabilitation du théâtre Max Jacob qui lui fait face, c'est le patrimoine de la ville qui est ici mis en valeur.

Le pont du théâtre, face au théâtre Max Jacob, va entièrement être reconstruit - Ville de Quimper

Le sens de circulation des vélos et des voitures a été pensé là aussi pour la sécurité de tous. Les ponts Sainte-Catherine et Saint-François seront tous les deux remis en état. "Entre la sécurité, l'accessibilité et l'intermodalité, on répond à beaucoup d'enjeu" affirme Isabelle Assih.

Chaque jour, ce sont plus de 22.000 voitures qui circulent de chaque côté de l'Odet. Avec l'augmentation du nombre de voyageurs arrivant en gare de Quimper, la circulation dans le centre-ville, tout comme le stationnement, est un enjeu majeur. "On doit avoir une réflexion globale sur cet espace du centre-ville", assure la maire.

Après les dernières études et concertations, la ville de Quimper lancera un appel d'offre début 2024. Les travaux commenceront eux en milieu d'année pour la première phase sur le boulevard Dupleix. Ils s'étaleront sur 3 ans.