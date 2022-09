Quimper : les habitants invités à se prononcer sur l'avenir de leur ville.

210 projets projets ont été proposés et estimés par la mairie de Quimper au printemps. 67 ont été retenus pour être soumis au vote des habitants.

Des projets qui ne manquent pas d'originalité.

Beaucoup de projets s'inscrivent dans une véritable démarche éco-responsable,

C'est le cas notamment du projet FREE GO SOLIDAIRE. L'idée ? Mettre des réfrigirateurs à disposition des commerçants et des habitants, dans le centre-ville de Quimper pour que y déposer des denrées alimentaire. Une manière de lutter contre le gaspillage et de venir en aide au plus démunis.

Des projets font la promotion d'une mobilité plus douce. A l'instar du numéro 61 qui propose d'installer des stations de réparation de vélo, un peu partout dans Quimper. Des outils d'entretien des vélos en libre accès pour, par exemple, regonfler ses pneus ou resserrer un frein.

Parmi les projets sportifs pour lesquels vous pouvez voter, il y a celui des enfants du quartier d'Ergué Armel qui suggèrent de compléter les espace de jeux du vallon Saint-Laurent, par une tyrolienne.

Côté culture, le projet Sortir du cadre, de l’art urbain à Quimper imagine un parcours artistique dans les rues de Quimper, avec des murs d’expression où figureraient des œuvres de street-art et des fresques murales.

Les budgets de réalisation de ces projets vont de 1000 à 80 000 euros. Une enveloppe de 400 000 euros sera répartie entre les différents quartiers. Soit 100 000 euros chacun.

Vous pouvez voter pour votre projet favori sur jeparticipeaquimper.bzh.