Quimper : les parents d'élèves de l'école Ferdinand Buisson craignent une fermeture de classe

"Non à la fermeture de la 9 e classe !" Affiché sur une banderole tenue par des parents d'élèves, le message est clair. L'annonce de la fermeture de classe suscite l'incompréhension dans cette école, qui l'habitude d’accueillir des élèves réfugiés et en situation de handicap."On a peur pour la mixité de l'école, si les classes sont surchargées, ça se fera sur les dos des élèves et des enseignants", souligne Marie, mère de deux enfants scolarisés en petite section et en CM1.

Une décision "irrationnelle" pour les parents l'élèves

L'école accueille cette année 203 élèves, maternelles et primaires confondus, ils ne seront plus que 185 à la rentrée prochaine, selon les comptes de l'inspection académique. Emmanuel, parent d'élève, est stupéfait de cette décision : " Une fermeture de classe entraînerait une augmentation des effectifs et dans le contexte sanitaire actuel c'est irrationnel de vouloir supprimer une classe". Ces deux parents d'élèves ont été reçus ce lundi à la direction académique pour échanger sur cette fermeture, en espérant que le rectorat revienne sur sa décision. La commission de l'inspection académique doit se réunir ce mardi après-midi et une décision définitive est attendue avant la fin de la semaine.