Quimper : parents d'élèves et associations mobilisés pour soutenir une famille sans logement

Arsida (au centre) et sa famille n'ont plus de logement, les associations à Quimper se mobilisent

C'est une situation kafkaïenne. Arsida est arrivée d'Albanie en France avec son mari et leur premier enfant en 2013. Huit ans plus tard, leurs désormais deux enfants sont scolarisés à l'école Emile Zola de Quimper et ils se retrouvent sans logement. Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées ce lundi pour les soutenir après leur expulsion du logement dont ils bénéficiaient. Aujourd'hui, ils sont sans solution.

Les règles ont changé

Arsida et son mari, Eljon, ont d'abord demandé l'asile en France, ce qui leur a été refusé. Ils ont ensuite demandé un titre de séjour pour raisons de santé, ce qui leur avait été accordé. Ils ont ainsi pu travailler tous les deux. Arsida dans une serre de Briec, près de Quimper. Et puis "les règles ont changé", explique Jean-Pierre Bigorgne, président de Droit d'asile Quimper - Cornouaille. Et leur situation aussi. Leur titre de séjour n'a pas été renouvelé.

Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) jusqu'en février, ils ont pu bénéficier d'un logement temporaire destiné aux demandeurs d'asile. La crise sanitaire étant passée par là, ils sont restés dans ce logement. Et les expulsions hivernales ont repris. Finalement, ils ont été expulsés vendredi. Depuis, Arsida et sa famille, les associations et le bouche à oreille se démènent pour trouver une solution durable. Sans titre de séjour, le couple ne peut pas travailler. Sans travail, ils ne peuvent pas trouver de logement.

Convention avec la Ville pour louer logements

Arsida et sa famille sont pour l'instant hébergés à l'hôtel. L'association Droit d'asile Quimper - Cornouaille explique avoir contacté la mairie de Quimper pour proposer une convention : débloquer 30.000 euros pour louer cinq ou six logements dans la capitale de Cornouaille pour des familles dans la même situation qu'Arsida, son mari et leurs enfants de 10 et 5 ans. Sans réponse pour l'instant.

La petite, Ersa, est en grande section à l'école Emile Zola. Elle est née en France bien après l'arrivée de ses parents.