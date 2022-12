Quimper : pas de ruée sur les tests Covid avant Noël

Pour Carole et sa fille, pas question de se faire tester. Elles sont vaccinées et ne veulent pas se priver des fêtes de fin d'année : "On a envie de se retrouver. On est tous vaccinés, alors on se dit qu'on minimise les risques". Pas d'inquiétude avant de se retrouver en famille, mais de la prudence tout de même. Yves est étudiant, avant de revoir ses parents, il fera attention : "On ne fera pas la fête avant. Mes parents se font tester, mais pas moi, à tort peut-être."

La tendance est la même qu'au niveau national. Selon un sondage Ipsos, 73% des français ne se feront pas tester avant les fêtes. Et pour ceux qui le font, c'est souvent pour une confirmation, comme le constate Jean-Jacques Le Bihan, co-président du syndicat des pharmaciens du Finistère : "Les gens ne se font pas tester pour se dire qu'ils sont négatifs et se rassurer avant d'aller voir leur famille, mais plutôt pour confirmer qu'ils sont positifs. Ils connaissent les symptômes, c'est plus simple."

Une hausse du nombre de cas

L'épidémie de Covid est en hausse partout en France, y compris en Bretagne, avec plus de 19.000 cas positifs en une semaine . Le Covid semble même être sorti de la tête de certains. Les nombreuses vagues épidémiques ont fait perdre le fil à Arnaud : "J'ai pas spécialement prévu de me faire tester. J'étais un peu déconnecté avec cette nouvelle vague, j'ai pas fait le lien, et il y a peut-être un peu de déni aussi."

Gaëlle n'avait pas pensé à se faire tester, mais le fait d'évoquer la question la fait douter : "On va aller voir ma mère, comme elle a 86 ans, un test sera peut-être à faire."

"On est dans une multi-épidémie"

D'autres maladies ont fait leur apparition en cette période hivernale. "On est dans une multi-épidémie, confirme Jean-Jacques Le Bihan. On a le Covid, mais aussi la grippe, et la différence entre les deux n'est pas évidente." Une simple toux ne pousse plus les gens à aller se faire tester. C'est même le vaccin qui est davantage priorisé.

Dans le Finistère, le taux d'incidence est le plus élevé de Bretagne, avec 643 cas pour 100.000 habitants, au-dessus de la moyenne nationale.